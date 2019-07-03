運豬車未加裝GPS 台南3天查獲4車違規

台南市動物防疫保護處3日表示，因應非洲豬瘟防疫需求，農委會已修法公告，規定活豬及屠體運輸車輛需強制加裝GPS，以監控車輛動向軌跡。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市動保處7月1日起稽查活豬及屠體運輸車輛的即時追蹤系統（GPS），至今天為止查獲4車違規，已勸導改善。動保處指出，因應非洲豬瘟防疫需求，8月起查獲違規將直接開罰。

台南市動物防疫保護處副處長莊惟超今天表示，因應非洲豬瘟防疫需求，行政院農委會已修法公告，規定活豬及屠體運輸車輛需強制加裝即時追蹤系統（GPS），以監控車輛動向軌跡；掌握所有流行病學相關豬場，建立管制區並擬定防疫策略。另可藉由屠體運輸車輛追回疫病豬肉，降低流入廚餘機會。

莊惟超指出，台南市有安南、善化2個肉品市場，動保處派駐防疫人員已全面展開稽查；重點為運輸車輛是否裝設符合規定的GPS，及是否正常開機。

他說，自1日起已查核20輛活豬運輸車，其中16輛車的GPS訊號正常，並對4輛違規車輛進行勸導改善。8月起如查獲違規，將依法裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

還沒有裝GPS運輸車業者，可於7月底前洽財團法人中央畜產會申請裝機（電話：02-23015569分機2301）；安裝後也不可自行關閉，避免受罰。(編輯:孫承武)1080703