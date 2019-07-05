更多編輯台推薦新聞：
孩子的書屋陳俊朗過世 20年來為迷途少年建避風港
生活

孩子的書屋陳俊朗過世 20年來為迷途少年建避風港

全球不到百隻「神話之鳥」馬祖築巢 首批雛鳥孵出
生活

全球不到百隻「神話之鳥」馬祖築巢 首批雛鳥孵出

原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放
生活

原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市漢口國中校舍老舊問題多 民代允助解決

最新更新：2019/07/05 10:35

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市漢口國中行政大樓地下室除設有台電高壓電變電設施，且建物老舊逢雨天就會漏水，甚至在天花板結晶成鐘乳石，校方憂心天花板崩塌。民代允諾助修繕，台電將遷移變電設施。

漢口國中指出，學校行政大樓已有27年歷史，興建時，在地下室裝設一組台電的高壓變電設施；由於建物老舊，每逢下雨就會漏水、積水，長年下來，天花板的鋼筋都已裸露，還在天花板結晶成鐘乳石，損壞情形嚴重。

漢口國中校長張秋桂表示，校方相當擔心天花板會發生塌陷災情，已先變更原先行經上方的垃圾車的進出動線，並請廠商估價，評估是否能遷移台電的變電設施及補強裸露的天花板。但變電箱是台電的設施，一定要台電公司派員遷移。

立法委員張廖萬堅、台中市議員林祈烽邀集相關單位前往漢口國中會勘。張廖萬堅今天指出，將協助中市府向中央爭取補助經費，讓學校完成建物修繕補強，同時也請台電盡速遷走高壓變電設施，相關工程可同時完成。

林祈烽說，會督促台中市政府教育局趕快完成校舍補強，並配合張廖萬堅爭取中央補助經費，要求中市府務必做好校園安全設施，確保師生都能在安全的校園中上課及活動。

台電公司表示，同意變電設施可以遷移到一樓；中市府教育局允諾將全力配合，並協助處理。（編輯：戴光育）1080705

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報