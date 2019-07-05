東引海底坑道試養海參 存活率生長比預期好

馬祖東引島北海坑道水文環境有利海參成長，連江縣府今年初投放約500個參苗嘗試養殖，至今生長狀況良好，體長已達8至10公分左右。（連江縣政府提供）中央社 108年7月5日

（中央社馬祖5日電）馬祖海上養殖今年運用軍事海底坑道做為養育場區，東引島北海坑道經過半年已有成效，除龍蝦之外，海參存活率及生長情況比預期好。

馬祖海域漁產資源豐富，是釣者樂園，也是養殖絕佳場域，但因無天然屏障內灣，颱風是最大殺手，養殖事業發展受限，目前僅淡菜、生蠔區域性規模養殖。東引島是龍蝦故鄉，海域無污染及優質微生物多，連江縣政府去年底在軍方釋出海底坑道開始進行具經濟價值高海產養殖。

除龍蝦之外，今年初嘗試投放約500個海參（刺參）參苗在北海坑道，存活率及生長情況比預期好，體長已達8至10公分左右。

野生海參在台灣海域已很罕見，原因是台灣地處熱帶及亞熱帶海域，水溫只要高過攝氏25度，不適合養殖。東引北海坑道冷涼環境適合，進入夏天水溫仍維持在20、21度左右，較低水溫提供了海參可以繼續生長的有利條件。

連江縣政府表示，北海坑道養殖龍蝦、海參仍處於試驗、摸索的階段，未來將持續藉由觀察及經驗的累積，營造更完善的養殖環境，建立獨特水產發展模式。（編輯：李錫璋）1080705