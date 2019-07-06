鳥放生喪命寺廟道歉 嘉縣府將約談釐清

（中央社記者葉子綱嘉義縣6日電）嘉義縣番路鄉義德寺兒童夏令營辦放生鳥儀式，結果多隻鳥兒不適應環境致死，引起非議，寺方今天公開道歉。嘉義縣政府農業處表示，不認同行為，將約談相關人員釐清狀況。

嘉義番路義德寺舉辦兒童夏令營舉行放生鳥儀式，鸚鵡等鳥類100多隻被野放，事後鳥友發現，多隻鳥兒飛不起來或不適應環境而喪命，引起非議，將放生影片貼在臉書抨擊。

義德寺今天公開聲明，當初選擇放生小鳥的種類有疏忽，非常抱歉，以後會注意。至於鳥隻來源，是居士提供，指稱來自野生，當發現有許多小鳥飛不起來，寺方及信徒有抓回來，由信徒帶回家養，會記取教訓，將來會邀請生態保育團體當顧問，這次誠心懺悔。

嘉義縣政府農業處長許彰敏表示，不認同此行為，基本上已違反動物保護法規定，至於放生的鳥隻種類是寵物或野生動物、放生行為有否破壞環境，將在8日上班約談相關人員，以釐清狀況。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺指出，動保法規定，未經主管機關同意不得隨意放生活體魚類或鳥類等動物，未經主管機關核准不得攜入外來種動植物，這次放生事先未向主管機關申請同意，是對下一代最差的教育。

陳建樺表示，人工飼養繁殖的觀賞鳥若野放必死無疑，即使野生鳥也不得隨意抓來然後放生，因為有買賣就有人捕捉，已違反自然法則，甚至傳聞有團體，為了取得放生動物「貨源」，還是先訂購，如此行徑令人髮指，台灣保育觀念的教育需要導正。（編輯：黃世雅）1080706