彰化埔鹽打造糯米故鄉 藝人秀廚藝助陣

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣埔鹽鄉是糯米重要產區，尤其以秈糯米產量最多，為打造「糯米故鄉」品牌形象，埔鹽鄉公所舉辦糯米文化藝術節邁入第13年，特別邀彰化子弟、歌手陳隨意秀廚藝行銷美食。

為行銷埔鹽鄉「糯米故鄉」品牌形象，埔鹽鄉公所今天舉辦糯米文化藝術節，活動安排美食饗宴、健走、麻糬製作體驗、免費爆米花、花椰菜捧花製作、稻米教育宣導、資源回收暨環保宣導換贈品、義剪等，吸引許多民眾吃好料、拿好禮，還有藝人陳隨意大秀廚藝。

彰化縣長王惠美致詞時說，埔鹽鄉可說是糯米故鄉，也種植許多蔬菜、水果，糯米文化藝術節舉辦13年已成為具代表性地方活動，今年更安排農民創意市集、糯米美食園遊會，由農民推展自有農產，及社區媽媽以糯米製作各式美食，並結合藝人推廣在地農特產品。

埔鹽鄉長許文萍表示，埔鹽鄉為糯米集中產區，尤以秈糯米產量最多，約占全台產量27%，其次為圓糯米，糯米文化藝術節已舉辦13年，今年特別邀藝人陳隨意、董育君、謝金晶等人演出，以行銷農產及觀光。

許文萍表示，活動主要推廣在地農產，正值蔬菜、糯米、水果採收期，因此鄉公所選在這個季節辦理，期盼藉由精彩活動、製作體驗、設立農產品安心買家網站等方式，吸引消費者購買，鄉公所也將與縣政府結合，持續為在地農業發展與行銷努力。（編輯：陳俊碩）1080707