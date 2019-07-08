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賴峰偉指示研議 老人餐盒改不鏽鋼材質

最新更新：2019/07/08 21:12

（中央社澎湖8日電）澎湖縣政府8日縣務會議討論老人餐食餐盒材質選用分析，縣長賴峰偉表示，長期使用紙餐盒有健康疑慮及環保問題，為讓長者吃得更健康，指示社會處研議全面改用不鏽鋼環保餐盒。

澎湖縣府社會處副處長陳韻如今天在縣務會議中報告指出，現行老人餐食以一年服務人數750人計算，每年紙餐盒費用要新台幣189萬；改用不鏽鋼材質餐盒，1個人3組不鏽鋼餐盒，加上7個社區各兩台殺菌烘碗機，經費增加約144萬元，但不鏽鋼餐盒可重覆使用，預估兩年內經費即可回收。

陳韻如表示，未來將宣導用完餐後，先自行清洗，之後交由送餐志工每日收回，再經供餐中心專人清洗、高溫殺菌，確保餐具乾淨。日後各社區需各加1位清潔餐盒人力，每年新增人力成本約60萬，但可減少大量垃圾，又有益長者健康，效益可觀，值得投資。

賴峰偉日前突擊檢查老人餐食製作，發現老人供餐餐具為紙盒包裝，每天產生大量餐盒垃圾，不符環保，且有健康疑慮，當場建議改用不鏽餐盒。

賴峰偉今天表示，他在臉書發表巡視老人餐食中心消息，許多人不約而同提醒有些不良紙餐具印刷油墨非食品級，而是使用含有重金屬的工業油墨，餐具聞起來有刺鼻味，具有螢光劑，易誘發皮膚紅腫發癢等不適症狀，尤其具有致癌風險。

賴峰偉認為，雖然改用不鏽鋼餐盒會增加服務輸送、清洗人力、設備、行政成本，但政府應落實對長者健康的責任，讓長者吃得安心、吃得健康、延年益壽、長命百歲。

澎湖老人餐食在民國88年賴峰偉首屆縣長任內開辦至今已20年，目前委由西衛、興仁、山水、湖東、小赤、大池、花嶼等7個社區發展協會補助辦理，七美、望安則由鄉公所招標辦理。每人每餐80元，提供1肉1魚及3樣菜，中餐配送水果或甜品，晚餐配送湯品及300公克白飯。(編輯:孫承武)1080708

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