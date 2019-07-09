侯友宜參訪北歐4國 考察安居樂業建設

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市長侯友宜將參訪北歐，他說，將考察智能城市、兒少福利、性別平等、漁人碼頭與現代化市場、都市更新與國宅建設、漁人碼頭，作為新北安居樂業的參考。

侯友宜今天傍晚受訪表示，市政考察團10日傍晚將與新北市議會副議長陳鴻源帶隊的市議員參訪團合體，一起前往芬蘭、瑞典、挪威、丹麥等北歐國家考察。

侯友宜說，北歐4國與新北市的人口數差不多，但土地面積比新北大，北歐的社會福利制度完善，號稱最幸福的國家，與他的「安居樂業」理念相同。

其中，挪威的公共住宅、海岸城市及現代化市場；丹麥的公共住宅、都市更新、捷運機電、自行車及漁人碼頭等，都是參訪重點。

他說，芬蘭的技職教育、智慧城市及共融式遊具；瑞典的性別平等、老人長照政策，是新北市要學習的目標。

侯友宜表示，雖有官式禮貌性的拜會，但重點是市政團隊實地考察，藉機印證新北近年推動的政策，和其他國家是否有落差，是否有學習之處。

市議會參訪團包括國民黨籍的陳鴻源、民主進步黨籍議員林銘仁、何博文、無黨籍的蘇泓欽等13人，侯友宜說，上任市長後首度出國，也是第一次有市長與市議員共同考察，彼此有共同的想法，有助於府會溝通。

侯友宜說，明天傍晚出國後，全程歷時11天，21日回台灣，出訪期間請副市長陳純敬代理。他則率市府民政局、社會局、新聞局、研考會等單位官員出訪。

他說，上任後調整完市府人事、舉辦基層里長座談、結束議會總質詢，市政告一段落，才考慮出國參訪。但也做好心理準備，若市政有任何需要，就會立即返國處理。（編輯：張銘坤）1080709