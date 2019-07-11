一場大雨 一甲子老兵孤墳重現天日

馬祖北竿中澳口往白沙山線道路邊坡日前因大雨發生嚴重坍方，鄉公所人員前往現勘時在坍落山壁上方偶然發現一座老兵墳墓，現已通知軍方設法進行遷移。（連江縣政府提供）中央社 108年7月11日

（中央社馬祖11日電）一場大雨讓超過一甲子國軍老兵孤墳重現天日。

馬祖北竿中澳口往白沙山線道路邊坡日前因大雨發生嚴重坍方，鄉公所人員前往現勘時在坍落山壁上方偶然發現一座老兵墳墓，墓碑上刻有老兵祖籍與姓名官階，公所已通知軍方做進一步處理。

從墓碑上的刻文得知上士劉姓老兵祖籍陝西洛陽，推測應是民國38年隨國軍撤退後來到馬祖，民國44年下葬至今，水泥製墓碑大致保存良好，但部分文字已模糊不清。

北竿鄉公所表示，這座老兵墳墓所在位置正好位在坍方邊緣，未來邊坡穩定工程時勢必影響，已通知軍方設法進行遷移。

早年許多國軍將士在馬祖前線因執行任務或重病逝世，多數就地埋葬，這些墳墓因年久失修、無人管理，時間一久便成了荒煙蔓草中的孤墳野塚。

近年來馬防部執行野外軍人孤墳野塚的清查及移靈工作，民國99年至今完成超過105門無主墳遷葬，將這些國軍先烈英靈遷往軍人公墓受國家祭祀。（編輯：張銘坤）1080711