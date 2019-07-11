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花蓮智慧觀光電子紙站牌啟用 攜手中華電信

最新更新：2019/07/11 16:44

（中央社記者吳家豪台北11日電）花蓮縣府及中華電信聯手打造智慧觀光電子紙站牌，於7月起在花蓮文創園區站正式啟用，可提供中、英、日、韓多種語系的友善旅遊服務，成為智慧化交通與觀光資訊平台。

中華電信今天發布新聞稿表示，智慧觀光電子紙站牌導入新興的電子紙技術，具有低耗電的特性，並首創結合太陽能供電系統及內建台電表箱，可針對市區及郊區電力需求不同切換供電模式，預計9月底前在花蓮縣境內設置15處智慧站牌，使花蓮縣逐步邁向智慧城市。

花蓮縣府觀光處與中華電信智慧站牌團隊共同合作，透過電子紙技術，讓智慧站牌承載更多觀光資訊量，可以用手機掃描QR Code取得即時公車到站資訊、公車路線圖、班表、觀光資訊、周邊景點介紹、觀光消費情報外，並提供中、英、日、韓語4種語系。

花蓮縣長徐榛蔚表示，去年底上任後致力打造智慧城鄉，智慧化是走向國際的推手，期待能將交通與智慧產業鏈結；花蓮擁有大山大海，並以獨特的自然風光舉世聞名，推動境內環保能源永續的概念，且能與交通硬體設備結合，是與世界接軌的重要環節。

中華電信說，透過電子紙技術所研發的智慧站牌具有低耗電、資訊看板抗紫外線、防反射與防污處理、快速複製至其他城鄉的特性，目前台北市、新北市、台東縣等縣市小量試辦中。（編輯：楊玫寧）1080711

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