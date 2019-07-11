大彎北段商業宅審議過關 可住商混合回饋金降

（中央社記者劉建邦台北11日電）大彎北段商業宅爭議，台北市都委會今天討論市府提出修正版本，主席、副市長彭振聲宣布通過，包含全區可住商混合、調降回饋金等。他表示，非就地合法，居民仍要繳回饋金。

大彎北段現況為商業區、娛樂區，不可做住宅使用，台北市政府過去認定住戶在商業區作住宅使用，屬違規，決議開罰，遭議員、住戶反彈，事後提繳納回饋金制度，仍遭反對。

台北市都市計畫委員會4月審議北市府提出放寬住商混合區等方案，經討論後，都委會原則同意大彎北段的敬業二路西側區域、東側5棟既有違規建物為住商混合，並放寬申請門檻，且建議可調降回饋金，也決議設專案小組處理。

都委會今天再次審議中山區都市計畫通盤檢討，並討論市府都發局提出大彎北段商業區使用許可機制修正版本。

修正版本內容包含放寬住宅使用，例如既有建築2樓以上繳回饋金後，可允許作住宅使用，並包含未開發空地，回饋金參數也調降。

彭振聲會後宣布，通過修正版本。意味大彎北段商業宅出現新轉機。

彭振聲會後受訪時說，大彎北段商業宅是歷史共業，且許多議員也多次質詢，但該案屬陳年舊案，包含建商、市政府、居民都應該負起責任，北市府願意承擔過去政府施政缺失，且都委會也成立專案小組因應，並非就地合法，居民仍須繳納回饋金，今天通過後，案子仍需送至內政部都委會審議，通過公告後才可能施行。（編輯：張銘坤）1080711