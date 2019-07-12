傾向啟動焚化廠 台東環保局下鄉說明

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東各鄉鎮垃圾掩埋場趨於飽和，台東縣環保局傾向將封存的焚化廠升級後啟用，安排最近下鄉聽取民意。

台東縣環保局長謝清泉表示，台東近來面臨垃圾危機，焚化廠是否啟用，讓鄉親非常關心，將於7月22日起一連舉辦5場分區「台東縣垃圾自主處理說明會」。

謝清泉表示，環保局在說明會中會對目前垃圾危機及評估啟用焚化廠考量與規畫作出說明。為促進公民參與，說明會全程使用FB直播方式同步播出，藉由現場與網路雙重方式，使焚化廠相關資訊同步公開透明，並同時蒐集民眾意見及解答民眾疑問。

謝清泉說，全縣13個垃圾掩均已趨於飽和，且外縣市焚化爐也將進行歲休狀態，因此，垃圾處理是一項棘手問題。環保局目前評估的2種垃圾自主處理設施，包含新設機械生物處理廠或重啟未曾使用過的焚化廠。

謝清泉提到，在考量財政、法規、技術、時程下，目前環保局傾向引進最新污染防治技術全面升級焚化廠的情況下始啟用焚化廠，並加入公民監督機制，讓啟用過程、營運過程皆能公開透明，時時刻刻受到監督。

環保局表示，說明會將分別於台東市7月22日在台東縣政府大禮堂、縱谷線7月25日在關山鎮公所大禮堂、海岸線7月26日在成功鎮公所大禮堂、台東市大豐地區7月27日在台東縣豐榮國小第一會議室、南迴線7月29日在太麻里鄉公所大禮堂，以上5處各辦理一場。（編輯：黃世雅）1080712