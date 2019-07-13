暌違近90年 宜蘭噶瑪蘭族重現海祭科儀

宜蘭噶瑪蘭族族人13日在壯圍鄉海邊舉辦睽違近90年的傳統海祭，先於沙灘上鋪香蕉葉，擺放海鮮、肉串等祭品，再由族人領唱古謠，並由來自各縣市的噶瑪蘭族頭目舉起酒杯，遙祭海上神靈。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年7月13日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）噶瑪蘭族在當初漢人進入蘭陽平原開墾後，部分族人被迫南遷花東，留在宜蘭的族人被漢化。為宣示重振文化決心，宜蘭噶瑪蘭族今天舉辦暌違近90年的海祭，重現歲時祭儀。

這場海祭活動上午在壯圍鄉奇立板社海邊舉行，當地族人在淨灘後，於沙灘上鋪香蕉葉，擺放醃製海鮮、肉串等祭品，再由族人領唱古謠，並由來自各縣市的噶瑪蘭族頭目舉起酒杯，遙祭海上神靈。祭祀後，族人將肉串插在海灘上；若肉串被海浪沖走，代表海上神靈願意接受族人的心意。

宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘子淦受訪時說，當初漢人進入宜蘭開墾後，部分噶瑪蘭族被迫遷往花蓮、台東，但沒有離開的族人，之後散居宜蘭各鄉鎮市，隨時間推移，現在幾乎被漢化，甚至還說著流利台語，幾乎與漢人無異，傳統的海祭習俗也消失。

宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會表示，噶瑪蘭族濱海而居，宜蘭舊地名「噶瑪蘭」就是取自這族群。位在花東的族人已經被國家正名為第11族原住民族「噶瑪蘭族」，但是宜蘭平原上的許多噶瑪蘭族人只因不會說族語、失去傳統文化、被漢化嚴重，卻不能被接受是噶瑪蘭族人。隨著部落老一輩族人凋零，中生代憂心族群文化消失，因此才想復辦海祭。

「我們一直都在」族人表示，宜蘭平原上的眾多噶瑪蘭族人只因在歷經清朝、日本人統治時，為了躲避戰禍，必須隱藏身分卑微活著。他們並不是願意想失去族語跟文化。

奇立板社頭目潘英才說，舉辦海祭就是要重振當地噶瑪蘭族的文化決心，重現歲時祭儀，這樣文化一定要傳承下去。（編輯：黃世雅）1080713