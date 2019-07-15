行銷傳統市場海報錯誤多 議員批中市府螺絲鬆

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市經發局為行銷傳統市場，將於21日在西屯區中義市場舉辦活動，民進黨台中市議員林祈烽今天表示，民眾發現宣傳海報上的地址出現連串錯誤，他批評市府團隊螺絲鬆了。

經發局推出一系列「市集名攤行銷活動」，針對傳統市集、海線市場、知名夜市等，推出輕旅行、文史導覽、購物促銷、集點摸彩、親子廚藝競賽等精彩活動，從7月至10月，每月一個活動主題，首場促銷活動於21日在西屯區中義市場舉辦。

林祈烽指出，有里民收到市府的活動宣傳貼圖，發現位於何德里的中義市場地址竟印成「台中市何安里西屯區重慶路180號」，而且西屯區名還在何安里的後面，一連串錯誤，讓很多里民看了都傻眼，趕忙向市府反映修正。

林祈烽表示，雖然市府有修改，幫中義市場地址改回在何德里，但西屯區名的位置還是一樣擺在里名之後，沒有變。他懷疑市府官員都沒有進行校對，區名與里名位置錯置也沒修正，到底是市府螺絲鬆了，還是市府團隊仍在狀況外。

對於外界關心好樂市場行銷活動海報，所載中義公有零售市場地址錯誤一事，經發局表示，7月上旬海報印製發送各市場後，中義市場管理室即聯繫市府，提醒何德里誤植為何安里，經發局也立即通知廠商更正網頁資料。

至於區名與里名順序錯置，經發局指出，感謝外界指正，未來對於宣傳文宣將更謹慎核對，避免此類問題再度發生，也期盼外界勿有其他聯想。此外，中義市場「買進好市 中義市場好樂一夏購物日」行銷活動將如期於21日舉辦，歡迎老主顧、新客群及關心市場的好朋友們支持。（編輯：陳俊碩）1080715