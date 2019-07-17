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侯友宜海外視訊防颱會議 紅背心上身

最新更新：2019/07/17 13:41

（中央社記者王鴻國、葉臻新北17日電）新北市長侯友宜近日率團出訪北歐四國，密集參訪行程卻仍備妥災害應變指揮官的紅背心，今天因應丹娜絲颱風與災害應變中心視訊連線就派上用場，引人矚目。

侯友宜出訪北歐四國，原訂21日返台，但因要及早因應颱風來襲，侯友宜決定提前返台，但因班機問題，目前仍在荷蘭阿姆斯特丹機場。

但為要求消防局及市府各局處做好各項防颱整備措施，市府應變中心今天上午召開第1次整備會議，由副市長陳純敬主持，侯友宜也在機場進行視訊連線。

官員表示，侯友宜出訪前就關切這波在南方擾動的熱帶低壓動態，雖然氣象單位預估每年颱風生成及侵台的時間點都在7月23日以後，但侯友宜仍要求隨行官員備戰，出訪時仍備妥災防紅背心，而這次視訊就派上用場了。

天氣風險管理公司會中報告，預估颱風中心會於18日傍晚在花東到宜蘭附近登陸，今天傍晚起會有間歇性風雨，預估明顯影響新北的時間點落在明天傍晚8時到19日中午。

侯友宜在聽完各單位整備報告後，要求加強迎風面各區的防颱措施，也要求對5月20日及6月28日強降雨所造成淹水地點，包括淡水八里鶯歌等地加強積淹水防範工作，及做好土石流撤離準備等各項整備工作，他明天上午6時可飛抵台灣，預定9時再召開防颱整備會議。（編輯：李亨山）1080717

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