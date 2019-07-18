嘉縣啟動學童社區踏查 盼對故鄉充滿情感

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣約有6、7成民眾出外就業，縣府今天特別啟動學童社區踏查活動，嘉義縣長翁章梁期盼學童長大後，對故鄉充滿記憶與情感，這也是嘉義縣教育重要的發展策略。

嘉義縣政府今天在大林鎮萬國戲院舉辦「社區踏查起跑儀式」，由翁章梁等人啟動，現場安排今年度參與全國師生歌謠比賽榮獲優等的秀林國小歌仔戲表演，為活動揭開序幕。

翁章梁表示，縣府辦理社區踏查，主要聯結學童與生長地方的情感。住在當地的鄉親，有的對社區不一定熟悉，且嘉義子弟長大後，約有6、7成出外到各地謀生，因此，讓他們對故鄉充滿記憶與情感，教育單位應該負起這個責任。

翁章梁指出，上任後，就特別要求各國小校長提出如何讓學童對家鄉充滿情感的辦法，因此，學童社區踏查從周遭生活的大小事著手，包括認識人文歷史、當地農特產品等，自然就會熟悉家鄉的一切；未來，不管他們到各地就業，永遠會記得家鄉的人事物，這也是嘉義縣教育的重要發展策略。

嘉義縣政府表示，社區踏查過程中，也希望學童學習愛惜資源、環境保育等多元功能。另外，今天活動現場安排中藥文物、諸羅樹蛙、蜜蜂生態等展示課程及導覽。（編輯：戴光育）1080718