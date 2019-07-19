新竹市開台金山寺捐偵防車 盼警有效打擊犯罪

新竹市開台金山寺捐贈新竹市警察局一輛偵防車，19日舉行「開台金山寺捐贈偵防車暨啟用典禮」，盼有效打擊犯罪，維護地方治安。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年7月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市開台金山寺今天捐贈新竹市警察局一輛偵防車，開台金山寺主委饒圳榮表示，工欲善其事、必先利其器，期盼新竹市警方能更有效打擊犯罪，維護地方治安。

新竹市開台金山寺今天舉行「開台金山寺捐贈偵防車暨啟用典禮」，由新竹市副市長沈慧虹、新竹市警察局長鄧學鑫及開台金山寺主委饒圳榮共同主持，並由沈慧虹頒發感謝狀，讚揚廟方熱心公益、造福地方。

沈慧虹表示，開台金山寺擁有超過230年歷史，是新竹市重要客家信仰中心，更是新竹科學園區的重要守護神，廟方不只積極推廣客家文化，也辦理許多公益活動，長期投入社會慈善公益，關懷清寒家庭及社會弱勢。

沈慧虹指出，開台金山寺從民國89年起，陸續捐贈消防車、救護車、巡邏車及偵防車，已捐超過新台幣1300萬元的警消使用相關車輛給新竹市政府，守護市民安全。

鄧學鑫表示，此次獲贈的偵防車性能優異，將做為新竹市警察局第二分局偵查隊偵辦刑案、跟監、載運人犯之用，增加執勤機動性，迅速嚇阻犯罪，保障民眾安全。（編輯：卞金峰）1080719