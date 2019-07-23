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民歌同學會開唱 澎湖中正堂再現風華

最新更新：2019/07/23 14:31
由菊島音樂文化舉辦的2019民謠風「鴉哥民歌同學會-澎湖13班演唱」，23日晚間在澎湖中正堂展演廳開唱，讓媽宮文化城區塵封已久的中正堂再現風華。中央社 108年7月23日
由菊島音樂文化舉辦的2019民謠風「鴉哥民歌同學會-澎湖13班演唱」，23日晚間在澎湖中正堂展演廳開唱，讓媽宮文化城區塵封已久的中正堂再現風華。中央社 108年7月23日

（中央社澎湖縣23日電）「風鴉哥民歌同學會澎湖13班演唱」，今晚由陳宏銘等民歌手同學會輪番上陣演唱，再聆聽回味一首首好聽的校園民歌外，更讓媽宮文化城區塵封已久的澎湖中正堂再現風華。

由菊島音樂文化舉辦的2019民謠「風鴉哥民歌同學會澎湖13班演唱」，今晚在澎湖中正堂展演廳開唱，早年知名的校園知名歌手「小烏鴉」陳宏銘、凃佩岑、于冠華、黃大軍、伍浩哲及知己二重唱等人，未來在每周二至五晚間輪流登台現場演唱。這項音樂饗宴採現場售票，澎湖籍居民可享優惠，活動持續至9月底止。

在澎湖出生的陳宏銘說，出身澎湖的校園民歌手有潘安邦、張雨生、李恕權、許景淳等人，演唱與澎湖有關歌曲「外婆的澎湖灣」、「被遺忘的時光」等膾炙人口，都可望在這次演唱會中再現，重新回味昔日風采。

澎湖縣政府表示，由軍方移撥的中正堂與莒光新村等園區緊臨馬公港，與金龜頭砲台和篤行十村僅一路之隔，「外婆澎湖灣」就在這，是媽宮文化城區重要的文化、觀光與旅遊據點。其中，中正堂與莒光新村服務設施暨營運移轉案，在民國106年與欣芮國際開發公司完成簽約。(編輯:孫承武)1080723

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