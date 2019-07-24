大橋光夫是否邀請訪日 韓國瑜未正面回應

（中央社記者陳朝福高雄24日電）媒體今天報導，日本台灣交流協會會長大橋光夫並未主動邀約高雄市長韓國瑜訪問日本。韓國瑜下午面對媒體緊追詢問，只表示「謝謝」、「明天再說」。

韓國瑜下午出席在高雄國際會議中心舉辦的高雄直線競速賽記者會，會程約1個小時，媒體多次找機會要詢問他有關報導大橋光夫的說法，直到會程結束媒體在大門擠成一團堵住，韓國瑜因無法順利離去再回會場試乘重機。

媒體在韓國瑜試乘重機時仍不斷詢問相關議題，韓國瑜多次表示「謝謝」，直到「突圍」順利通過大門至準備搭車離去時才表示「明天再說」。

韓國瑜與大橋光夫（Ohashi Mitsuo）22日在鳳山行政中心會晤，雙方閉門會議，韓國瑜事後受訪表示，應對方邀請秋天赴日；至於訪美，他說，目前未正式受邀，若受邀會同意去。

至於細節部分，韓國瑜說，已委由高雄市議員陳美雅擔任窗口，跟日方聯絡所有行程安排及參訪對象等技術性問題。對於這次訪日層級與對象，陳美雅受訪只表示，會再和日方討論細節。

不過，聯合新聞網今天報導，韓國瑜日前與大橋光夫會會面後，表達將應約赴日；總統蔡英文今天接見大橋光夫雖未觸及訪日相關議題，但據了解，大橋私下向民進黨透露，並未主動邀約韓國瑜。（編輯：林沂鋒）1080724