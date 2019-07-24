更多編輯台推薦新聞：
新台幣鈔券藏秘密 央行揭3項貼心設計
產經

新台幣鈔券藏秘密 央行揭3項貼心設計

專訪／奧運錢坑 操盤手鈴木馨祐長線看東奧投資
專題

專訪／奧運錢坑 操盤手鈴木馨祐長線看東奧投資

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

大橋光夫是否邀請訪日 韓國瑜未正面回應

最新更新：2019/07/24 16:19

（中央社記者陳朝福高雄24日電）媒體今天報導，日本台灣交流協會會長大橋光夫並未主動邀約高雄市長韓國瑜訪問日本。韓國瑜下午面對媒體緊追詢問，只表示「謝謝」、「明天再說」。

韓國瑜下午出席在高雄國際會議中心舉辦的高雄直線競速賽記者會，會程約1個小時，媒體多次找機會要詢問他有關報導大橋光夫的說法，直到會程結束媒體在大門擠成一團堵住，韓國瑜因無法順利離去再回會場試乘重機。

媒體在韓國瑜試乘重機時仍不斷詢問相關議題，韓國瑜多次表示「謝謝」，直到「突圍」順利通過大門至準備搭車離去時才表示「明天再說」。

韓國瑜與大橋光夫（Ohashi Mitsuo）22日在鳳山行政中心會晤，雙方閉門會議，韓國瑜事後受訪表示，應對方邀請秋天赴日；至於訪美，他說，目前未正式受邀，若受邀會同意去。

至於細節部分，韓國瑜說，已委由高雄市議員陳美雅擔任窗口，跟日方聯絡所有行程安排及參訪對象等技術性問題。對於這次訪日層級與對象，陳美雅受訪只表示，會再和日方討論細節。

不過，聯合新聞網今天報導，韓國瑜日前與大橋光夫會會面後，表達將應約赴日；總統蔡英文今天接見大橋光夫雖未觸及訪日相關議題，但據了解，大橋私下向民進黨透露，並未主動邀約韓國瑜。（編輯：林沂鋒）1080724

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報