李佳芬祖墳被檢舉 西螺公所8/1會勘釐清

（中央社記者葉子綱雲林縣27日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在西螺埔心的祖墳，被檢舉違設農地。西螺鎮公所今天表示，將調閱相關資料釐清是否有申請等，已行文雲林縣政府及農田水利會等預訂8月1日會勘釐清。

雲林縣政府民政處26日指出，縣長信箱23日傍晚接獲匿名檢舉，指西螺鎮埔心一處墳墓涉嫌違法設置在農地，檢舉函中並未提及墳墓所有者，信件轉主管部門民政處處理。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿今天表示，民政處隨即在24日函文墳墓所在地機關西螺鎮公所，請依照違規墳墓查報作業處理，然後將查報結果函覆民政處。民政處主管民俗相關業務，對於是否違反土地使用規定非權責範圍。

該檢舉函所指西螺鎮埔心一處墳墓，經相關單位比對地號，發現是李佳芬家族祖墳。西螺鎮公所主任秘書莊金溢今天接受媒體電話訪問時指出，鎮公所依照檢舉函啟動違規墳墓查報作業，調閱相關資料以瞭解當初設置時是否有申請等，並行文雲林縣政府及雲林農田水利會預訂8月1日會勘釐清。

這處墳墓土地所有權人的雲林農田水利會財務組表示，這處墳墓土地是由水利會委員李明哲（李佳芬胞弟）主動承租，於民國101年起承租6年，去年續約租期到112年12月止，年租金新台幣3萬多元。

雲林農田水利會財務組指出，李家祖墳設在承租的水利會土地，鄰旁有私人墳墓，台灣民間設墳在農地經常可見。對於在都市計劃區內農業區的土地使用規定，基於民俗風情考量會審慎處理，但已追徵5年的土地使用費10多萬元，後續將待會勘後處理。

西螺鎮公所表示，殯葬管理條例在民國91年施行，規定農地不得設置墳墓，李家祖墳在89年設置，適用舊法的墳墓設置管理條例，其規定設置要申請，公所將調閱資料比對，並與相關單位會勘釐清疑點。（編輯：戴光育）1080727