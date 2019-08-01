西螺公所現勘李佳芬祖墳 最快3天報雲縣府認定

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）西螺鎮公所今天前往西螺埔心李家祖墳查報疑似違規，丈量墓地長寬。殯葬所長黃福銘表示，依違規墳墓查報作業處理，最快3天將結果提報雲林縣政府，是否違規由縣府認定。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在西螺埔心的祖墳，被匿名檢舉違設農地23日函投雲林縣長信箱，轉由主管部門縣府民政處處理，民政處在24日函文墳墓所在地機關西螺鎮公所，請依照違規墳墓查報作業處理。

西螺公所殯葬所長黃福銘上午前往進行查報作業，由雲林縣議員李明哲（李佳芬胞弟）的叔叔李日良代表家族到場，殯葬所人員進行墓地丈量作業並詢問相關問題。

黃福銘與殯葬所人員丈量2座李家祖墳墓地的長寬尺寸，並當場詢問李日良有關墓地設置多久等問題，黃福銘完成丈量後表示，最快3天回將查報結果提報雲林縣政府民政處，墳墓設置及土地使用等是否符合規定，由雲林縣政府認定。

李家到場代表李日良表示，父親生前是水利小組長，逝世後葬在生前奉獻的水利土地「甲頭園」裡，雙親已入土20多年，所用土地有繳交租金，如今卻遭質疑，心裡實在難過，如果墓地真的違規設置，會配合政府規定處理。

雲林縣政府民政處表示，等待西螺鎮公所的查報結果；李家祖墳的租地所有權人雲林農田水利會財務組表示，土地仍在租約期，先前已追徵5年土地使用費新台幣10多萬元，基於民俗風情考量會審慎處理。（編輯：黃世雅）1080801