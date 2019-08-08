李家祖墳爭議 雲林縣府：遵守程序正義執行

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）西螺鎮公所查報西螺埔心李家祖墳疑似違法設置公文，至今未送達雲林縣政府。縣府民政處今天表示，等收到查報公文後，將依據行政程序法等相關法條，遵守程序正義執行。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬家娘家在西螺埔心段的祖墳，遭匿名檢舉違設農地7月23日函投雲林縣長信箱，轉由主管部門縣府民政處處理，民政處在7月24日函文墳墓所在地主管機關西螺鎮公所，請依照違規墳墓查報作業處理後回覆公文。

西螺鎮公所殯葬管理所長黃福銘8月1日率殯葬所人員，到李家祖墳進行查報作業，丈量2座墓地長寬尺寸，並詢問李家代表李日良（李佳芬叔叔）相關問題，初步查核資料，墳墓於民國89年設置時未向公所申報。

黃福銘並當場回答媒體，最快3天內呈報雲林縣政府查報結果，但至今未送達。他今天上午表示，相關公文程序仍在進行，會儘快完成。

李家代表李日良在西螺鎮公所查報祖墳時表示，父親生前是水利小組長，逝世後葬在生前奉獻的水利土地「甲頭園」裡，雙親已入土近20年，所用土地有繳租金，如今遭質疑，讓後人心裡難過，但會配合政府相關規定辦理。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿今天上午指出，依照民國72年11月11日公布的「墳墓設置管理條例」，私人墳墓的設置應報請當地主管機關核准，若違反規定，已設置墳墓得令補辦手續，應限期3個月遷葬，逾期未遷葬處新台幣3000元以上、1萬元以下罰鍰。

他指出，依照行政程序法，行政機關做成行政處分前，應通知墓主（李日良）在30天內陳述意見，若期限內無法提出合法證明（申請設置文件）或陳述內容仍違反法令，屆時將依民國91年7月19日施行的「殯葬管理條例」處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰，並限期1年改善（補辦申請或遷移），必要時主管機關得代為起掘。

陳良駿表示，全案會考量風俗民情，以情理法原則處理，西螺鎮公所對李家祖墳的查報結果公文，至今尚未送達雲林縣政府，等待縣政府收到查報公文，會依照行政程序法等相關法條規定，遵守程序正義執行。（編輯：黃世雅）1080808