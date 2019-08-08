李佳芬家祖墳遭檢舉 查報認定設置未申報核准

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）西螺鎮埔心李家祖墳疑違設農地的查報結果，西螺鎮公所今天以密件送達雲林縣政府。雲林縣民政處指出，已認定李家祖墳於民國89年設置時，未向主管機關的西螺鎮公所申報核准。

雲林縣政府民政處證實，下午4時左右，西螺鎮公所針對李家祖墳查報結果的公文送達雲林縣政府，民政處隨即進行內部會簽。對於查報內容、認定情形及後續處理，將依照行政程序處理。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿向中央社記者指出，已認定李家祖墳於民國89年設置時，未向主管機關的西螺鎮公所申報核准。雲林縣政府收到西螺鎮公所違規墳墓查報結果後，將依照行政程序法，通知墓主（李日良）限期30天陳述意見。

他指出，若墓主在期限內無法提出合法證明（申報設置文件）或陳述意見仍違反法令，屆時將以民國91年7月間施行的「殯葬管理條例」，處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰，並限期一年改善（補辦申報或遷移），未改善將連續按次行政處分。

陳良駿表示，法條雖然規定若未改善，必要時主管機關得代為起掘，但全案會考量風俗民情，以情理法原則處理，李家祖墳並未涉及影響公共安全或公共利益，不會要求遷移，會依據法條規定，遵守程序正義執行。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬娘家在西螺鎮埔心的祖墳，被匿名檢舉違設農地，在7月23日函投雲林縣長信箱，轉由雲林縣政府民政處處理。

雲林縣政府民政處在7月24日函文墳墓所在地主管機關西螺鎮公所，請依照違規墳墓查報作業處理後回覆，西螺鎮公所在8月1日到場現勘後，今天下午將回覆公文以密件送達雲林縣政府，進行後續認定及處理程序。（編輯：戴光育）1080808