颱風來襲前基隆港黑鳶盤旋 港邊近距離俯衝覓食

颱風利奇馬來襲前基隆港吹起東北風，基隆鳥會常務理事沈錦豐在港邊觀察到成群黑鳶在天空盤旋後不斷俯衝覓食。（沈錦豐提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）颱風利奇馬來襲前基隆港吹起東北風，基隆鳥會常務理事沈錦豐在港邊觀察到成群黑鳶在天空盤旋後不斷俯衝覓食，他說，黑鳶距他不到5公尺，近到就快無法追焦。

沈錦豐今天表示，夏天吹東北風機會較少，由於颱風來襲基隆港吹起東北風，加上風勢強勁且旭川河口剛好有食物流入基隆港，6日下午最多曾有20多隻黑鳶在海洋廣場上空盤旋，其中有10多隻黑鳶俯衝覓食。

沈錦豐說，黑鳶喜愛頂風飛行，此時如果旭川河口有大量食物流入，就可以頂風慢慢下降覓食，對攝影者來說也比較容易捕捉畫面，但風向如果不對，黑鳶就必須費力拍動翅膀，相對也無法在空中停留較長時間。

他表示，今天風勢不大，加上颱風過後應該會吹起西北風轉西風再轉西南風，出現黑鳶如此靠近旭川河入海口的機率就相對較低，不過，入秋過後吹起東北風機率很高，也是基隆港觀賞黑鳶的最佳時機。（編輯：李錫璋）1080809