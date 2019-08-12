台北市敬老卡擴及12區運動中心使用

（中央社記者梁珮綺台北12日電）9月1日起，台北市敬老卡可擴及12區運動中心使用，所得稅率未達20%的65歲以上長者，明年將恢復健保補助。

社會局上午舉行「台北與我好好慢好」記者會，台北市長柯文哲表示，未來敬老卡會重新設計，而自己以前在醫院時常觀察到長者在家裡看電視，最後被電視看，所以非常鼓勵長者要走出去，第一步就是解決交通問題。

他說，很多人向他抱怨，80歲幾歲都沒有在使用敬老卡，不過，剛滿65歲的長者都會把敬老卡480點數用完，盼能維持走動習慣，健康狀態久一點。

社會局老人福利科長葉俊郎表示，敬老卡目前可用於搭乘公車、捷運、計程車、Ubike、雙層巴士等交通工具，以及部分場館，9月1日起可擴及於12區運動中心使用，如游泳池使用單次扣50點、健身房每小時扣25點（以2小時為限）、單次課程扣50點等。

葉俊郎說，長者也能共同租借場地，如桌球場地每小時扣100點，開放多人扣點。

另外，明年起將恢復65歲以上長者健保補助，柯文哲表示，有一陣子是70歲以上才有健保補助，近年比較節儉，財政沒問題，所以恢復65歲以上長者健保補助，但仍要籌6億多元，補足財政缺口。（編輯：張銘坤）1080812