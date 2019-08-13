日本鳥取縣議長率團來訪 9月台中鳥取直航

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市與日本鳥取縣預計9月開通直航，航線開通前，鳥取縣議長藤繩喜和率團拜訪台中市議長張清照、副議長顏莉敏，雙方今天承諾將加強促進台中市及鳥取縣的合作與情誼。

藤繩喜和率鳥取縣觀光交流主管機關人員到台中訪問，由裕毛屋企業執行總經理謝明達、台中果菜運輸公司董事長賴溪松、大肚區農會總幹事趙信賓等人陪同拜訪台中市議會，張清照與顏莉敏代表歡迎，致贈台中名產太陽餅及漆器盤，藤繩喜和回贈日本酒和禮品。

張清照指鳥取縣與台中市情誼深厚，雙方在農業、觀光、文教體育的互動頻繁而友好，2017及2018年也簽署「觀光交流協定」和「友好交流協定」，預計9月將開通台中市與鳥取縣的直航，促進觀光發展，並加強民間交流。

藤繩喜和說，25年前原台中縣引進日木鳥取縣的梨穗至今，雙方交流情誼日漸深厚，今年9月雙方直航將開通，民間往來更頻繁，也有益觀光及經濟發展。

藤繩喜和指出，為加強交流，明年2月他將率百名成員包機來台中市參加台灣燈會。他也當面邀請張清照率團參加鳥取縣今年10月大型自行車環縣盛事。張清照對藤繩喜和支持台中的盛情表示感謝，也歡迎鳥取縣民眾都到台中來觀光。（編輯：翁翠萍）1080813