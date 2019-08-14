黃偉哲祭天插秧 台南彩繪稻田10月亮相

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府農業局今天在六甲區舉辦2019彩繪稻田插秧活動，由台南市長黃偉哲帶領民眾祭天後下田插秧。黃偉哲表示，預計10月就會有彩繪稻田可以觀賞，邀請大家到農村一遊。

台南市農業局長李朝塘表示，今年選擇於六甲區林鳳營陸橋南側1.5公頃農地辦理彩繪稻田活動，推廣台南好米。邀請LINE貼圖人氣王「ㄇㄚˊ幾兔」擔任主角，由「ㄇㄚˊ幾兔」化身台南好米的代言人。

李朝塘指出，「2019彩繪稻田活動」利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，在農地上編織出「ㄇㄚˊ幾兔」出沒在稻田裡的圖騰。並首次針對圖騰進行3D繪製，提供民眾不同的視覺感受。

黃偉哲表示，台南市稻田彩繪活動已經行之有年，每年都有不同的圖案，吸引大批的觀光客；也因為如此，全台灣各地彩繪稻田活動也愈來愈多。希望六甲農會有機會與農業局進一步合作，把彩繪的花樣推陳出新，吸引更多遊客。

他說，今年台南第二期稻作開始插秧了。今天下田插秧的動作，感覺有點難，真的體會農民耕作，才知道盤中飧粒粒皆辛苦，大家一定要好好愛物惜物，也希望今年活動一切都順利。（編輯：黃世雅）1080814