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貢寮海洋音樂祭30日登場 首次推出大型電音趴

最新更新：2019/08/14 17:06
第19屆新北市貢寮國際海洋音樂祭將在30日登場，今年第一次推出大型電音趴，將有台灣知名DJ相互較勁。中央社記者葉臻攝　108年8月14日
第19屆新北市貢寮國際海洋音樂祭將在30日登場，今年第一次推出大型電音趴，將有台灣知名DJ相互較勁。中央社記者葉臻攝　108年8月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）新北市貢寮國際海洋音樂祭將在8月30日至9月1日舉行，今年也是海祭第一次推出大型電音趴，將有台灣知名DJ相互較勁，海洋獨立音樂大賞入圍的10組樂團也將進行決賽。

第19屆新北市貢寮國際海洋音樂祭將在30日登場，新北市政府觀光旅遊局長張其強表示，今年舉辦海洋音樂祭的時間比往年晚，主要是希望天氣涼快、參與的人能比較多，同時把國際沙雕節和海祭結合，現場也保留沙雕可看。

張其強表示，這也是海洋音樂季第一次推出大型電音趴，預計將是北台灣最大的戶外電音趴，讓青年朋友抓住暑假的尾巴。

新北市政府觀旅局也在今天公布入圍海洋獨立音樂大賞決賽的10強名單，將在8月31日進行決賽，爭奪象徵最高榮譽的「海洋旗」，8月30日晚間也有10組台灣知名DJ互相較勁。

八三夭、頑童MJ116、Tizzy Bac等樂團也會現身演出，總計多達87組國內外獨立音樂創作樂團帶來音樂饗宴，活動全程免費入場。（編輯：屈享平）1080814

新北市貢寮國際海洋音樂祭將在8月30日至9月1日舉行，今年第一次推出大型電音趴，預計將是北台灣最大的戶外電音趴。中央社記者葉臻攝　108年8月14日
新北市貢寮國際海洋音樂祭將在8月30日至9月1日舉行，今年第一次推出大型電音趴，預計將是北台灣最大的戶外電音趴。中央社記者葉臻攝　108年8月14日
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