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新竹市長林智堅訪八八坑道 允助行銷馬祖酒

最新更新：2019/08/15 18:01
新竹市長林智堅（右2）與市府團隊馬祖行，前往八八坑道參觀，並品嚐馬祖高粱酒。（連江縣政府提供）中央社　108年8月15日
新竹市長林智堅（右2）與市府團隊馬祖行，前往八八坑道參觀，並品嚐馬祖高粱酒。（連江縣政府提供）中央社　108年8月15日

（中央社馬祖15日電）新竹市長林智堅今天參訪馬祖八八坑道，現場品嚐獲得舊金山烈酒大賽雙金牌殊榮的馬祖的高粱酒。林智堅表示，馬祖高粱風味醇厚，雙金牌殊榮名不虛傳，非常值得推薦。

林智堅下午在縣長劉增應、議長張永江、縣議員陳玉發、馬祖酒廠董事長陳秀華以及馬祖酒廠總經理劉九銘等人陪同下前往八八坑道參訪，馬酒公司特別準備參加國外白酒比賽金牌的酒給參訪團品嚐，林智堅並在「大藍寶」15年陳高酒瓶簽名留念。

劉九銘表示，花崗岩構成的八八坑道早期是國軍停放戰車使用，軍方移交馬祖酒廠使用後，改為儲酒用，由於終年恆溫攝氏15-20度，具恆溫穩定作用，是絕佳的儲藏酒窖，加上天然純淨的山泉水，造就出風味絕佳的馬祖佳釀。

劉增應表示，馬祖酒廠和觀光是馬祖2大經濟支柱，連江縣努力透過各項管道行銷馬酒，增加地方財稅收入。

林智堅也認為，未來雙方有很多合作機會，對馬酒推展願意提供幫助。（編輯：李錫璋）1080815

新竹市長林智堅（右）參觀馬祖八八坑道，酒廠準備馬祖高粱酒，讓林智堅在瓶上簽名留念。（連江縣政府提供）中央社　108年8月15日
新竹市長林智堅（右）參觀馬祖八八坑道，酒廠準備馬祖高粱酒，讓林智堅在瓶上簽名留念。（連江縣政府提供）中央社　108年8月15日
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