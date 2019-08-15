中元節恆春豎孤棚登場 32隊爭奪獎金30萬

2019恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動重頭戲豎孤棚競賽15日晚間登場，經過擲筊請示，晚間9時即將開賽，許多民眾到場關注。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）全台唯一中元節豎孤棚的屏東恆春豎孤棚競賽今晚登場，經過擲筊，決定晚上9時開賽，晚間8時進行搶孤品活動，今年仍依往例由32隊競賽爬孤棚，爭奪最高冠軍獎金新台幣30萬元。

今天白天恆春時而飄小雨，豎孤棚晚會傍晚6時30分開始，老天給臉，沒有下雨，聚集不少當地民眾參觀晚會，看藝人表演。

每年的豎孤棚競賽必須擲筊決定時間，經過擲筊後，決定今年豎孤棚競賽晚間9時開始，與往年差不多，而受民眾歡迎的搶孤品（祭品）則在晚間8時進行。

今年有37隊報名豎孤棚競賽，但因孤棚柱只有32支，鎮公所仍依往例開放32隊參賽，參賽隊伍有民國105、106連續2年拿下冠軍的大光觀林寺隊，今年組老中青3隊參賽；陸軍砲訓部也組隊參賽，宜蘭頭城組1隊參賽；政治人物則有民進黨立委莊瑞雄、國民黨屏東第2選區立委參選人周佳琪及前立委蘇清泉組隊參賽。（編輯：謝雅竹）1080815