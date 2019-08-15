恆春中元豎孤棚競賽 冠軍隊8分鐘攻頂

屏東縣恆春中元豎孤棚競賽15日晚間9時展開，32支競賽隊伍大半是在地隊伍，也大多都是攀爬老手，讓比賽過程相當緊張刺激。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）140餘年歷史的屏東縣恆春中元豎孤棚競賽，今晚9時展開，經過2個多小時的競賽，恆春在地的德和福興宮隊以8分鐘攻頂，奪得冠軍，獲得最高獎金新台幣30萬元。

恆春中元豎孤棚競賽今晚9時由鎮長盧玉棟等人點燃鞭炮後開賽，32支競賽隊伍大半是恆春在地隊伍，也大半都是攀爬老手，讓競賽相當緊張刺激。

參賽選手先在孤棚柱上灑冥紙，並用布條將柱上的牛油刮除，選手們以疊羅漢方式將攻旗手送上孤棚柱，攻旗手踩著同伴的腿和肩往上攀爬，一面爬孤棚柱，一面再用布條將柱上的牛油刮除，並把布條綁在柱上，用布條支撐力道抱著孤棚柱用腳力往上攀爬，選手們攀爬塗滿牛油孤棚柱，挑戰智慧、技巧、毅力及團隊精神。

往年黑得發亮的牛油柱，一直是孤棚柱的特色，因近幾年豎孤棚都遇到大雨，牛油常大片脫落，鎮公所今年特地將牛油換成等級較高的土黃色牛油，讓今晚孤棚競賽，在視覺上與往年非常不同，也讓難度增加許多。

競賽分2個階段，第1階段是攀爬到指定高度，拉到柱上紅繩就算過關，晚上9時55分各隊完成第1階段競賽；第2階段直接攻孤棚頂，晚上10時20分開始攀爬，10時28分由德和福興宮隊首先攻頂取得順風旗，拿到30萬元獎金。

競賽前3名獎金分別是30萬元、15萬元和8萬元，之後名次獎金3萬元到6萬元不等，每個參賽隊伍都有1萬元獎金。（編輯：方沛清）1080815

屏東恆春中元豎孤棚競賽15日晚間9時由鎮長盧玉棟等人點燃鞭炮後開賽，選手們以疊羅漢方式將攻旗手送上孤棚柱，攻旗手則踩著同伴的腿和肩奮力往上爬。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月15日

屏東恆春中元節豎孤棚競賽15日晚間9時熱鬧登場，比賽緊張刺激，選手們攀爬塗滿牛油的孤棚柱，十分挑戰智慧、技巧、毅力及團隊精神。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月15日

屏東恆春中元節盛事、豎孤棚競賽15日晚間9時熱鬧展開舉行，吸引大批民眾齊聚現場，爭睹緊張刺激的比賽過程。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月15日