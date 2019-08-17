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連日降雨 仁愛國姓多處道路橋梁毀損

最新更新：2019/08/17 19:16

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）西南風影響，中南部連日降雨。南投縣仁愛鄉「投89線」、「投83線」出現泥流阻斷交通，互助村西寶一號橋橋墩也遭溪水沖倒；國姓鄉一條產業道路嚴重塌陷，縣府先闢替代道路。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路多處泥流淹沒路面，廠商冒雨搶通，一輛鏟裝機甚至不慎翻覆，駕駛險摔落山谷，所幸當地村長看到趕緊救人，並協助拉正鏟裝機；另外，「投83線」親豐產業道路也出現土石泥流，因雨勢不斷，搶通後土石還是流下，機具趕工清理。

中正三號農路因土石流、落石阻斷交通，紅香溫泉聯外道路路面龜裂，仁愛鄉公所一早派出道路養護隊加班搶修，並通知廠商處理，仁愛鄉長吳文忠說，村民若要到發祥村，須改道慈峰支線，發祥村往力行村則要繞道紅香溫泉替代道路，提醒村民注意山區落石。

仁愛鄉互助村清流部落通往泰雅渡假村的西寶一號橋因溪水沖刷，一座橋墩突然應聲而倒，橋面也因缺乏支撐而下陷並出現裂縫，互助村長梁文峯說，近日溪水非常湍急，導致橋墩倒塌，通報仁愛警分局中原派出所封鎖橋梁兩端，並請求鄉公所會勘搶修。

另外，國姓鄉長豐村產業道路長達150公尺邊坡路段昨天夜間嚴重塌陷、路基掏空，隨時有大崩塌危險，南投縣長林明溱、國民黨立委馬文君下午緊急勘災，林明溱說，連續降雨導致產業道路嚴重坍方，有立即危險，目前已封閉，縣府立即開闢替代道路讓民眾通行，並將儘速發包廠商規劃改善，以維護通行安全。（編輯：張芷瑄）1080817

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