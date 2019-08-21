咖啡館違規受罰 柯文哲：申請商業登記就應告知

台北市某咖啡館違規做飲料店業及餐館業使用遭罰，市長柯文哲21日主持台北市政府維護公共安全督導會報時表示，應在業者申請商業登記時就告知不符規定，要求該案列管。中央社記者梁珮綺攝 108年8月21日

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市某咖啡館違規做飲料店業及餐館業使用遭罰；市長柯文哲今天說，應在業者申請商業登記時就告知不符規定，否則營業後又開罰，「人家痛恨政府就是這樣」，要求此案列管。

對於凱冠名店、晶都名店未辦妥酒吧業許可就營業遭罰一事，柯文哲說，明知非法，卻還要花大筆金錢裝潢，令他百思不得其解，要求局處將2間店的地址交到市長室，「我去消費一下」。

柯文哲下午主持108年度台北市政府維護公共安全督導會報第4次會議，聽取聯合稽查小組報告不合格場所現狀時，做上述表示。

商業處報告指出，凱冠名店、晶都名店未辦妥酒吧業許可就營業，其中，凱冠名店於今年6月初複查時仍經營酒吧業，且同時違反建築法，由建管處裁罰6萬元並限期3個月改善；晶都名店同樣違反建築法，遭罰6萬元並限期改善。

都發局報告指出，任意門咖啡館違規做飲料店業及餐飲業使用，今年3月中開罰業者6萬元，並限期3個月內改善，8月初複查時，業者仍違規做飲料店業使用，將裁處使用人及所有權人個10萬元罰鍰，並限期1個月內改善。

都發局副局長羅世譽會後補充，任意門咖啡館屬於第三種住宅區，必須在8米以上道路才可做飲料店及餐館業使用，但所屬到巷弄僅有6米，所以違規。

柯文哲聽完報告後，認為商業登記與營業場所住址多半會是同一處，尤其是餐館業，沒理由分開，在業者申請商業登記時，政府就應告知「不可以」，要求案子列管。

商業處副處長江美玲解釋，商號公司為多角化經營，部分規模較大的連鎖店會在他處進行商業登記，在外縣市開設多家分店，她也說，新制度將在年底上線，未來業者申請商業登記時可同步勾選土管是否列入審查，若沒勾選，營業後6個月會進行比對，做追蹤管理。

不過，柯文哲認為，若沒列入土管協審，6個月後仍要審查，應在第一關時就明確告知民眾，「要嘛一開始就說不可以，讓他設，又去罰，人家痛恨政府就是這樣」，要求商業處想好解決方式後到市長室報告。

他說，商業登記與營業場所住址要盡量相同，不該讓業者投資千萬後才被告知違規要拆除，業者當然會跟政府拚命，「問題是他怎麼會花幾千萬裝潢，我們為什麼讓他認知有問題，這是我們要檢討的」，並表示「不要政府引誘人民犯罪」。（編輯：李亨山）1080821