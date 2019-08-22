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提升運動風氣 斯巴達障礙跑9月台中登場

最新更新：2019/08/22 16:11
2019台灣斯巴達障礙跑競賽9月21日將在台中舉辦，賽道結合健身器材與障礙物，主辦單位22日舉辦記者會宣傳，號召民眾踴躍參加。中央社記者蘇木春攝　108年8月22日
2019台灣斯巴達障礙跑競賽9月21日將在台中舉辦，賽道結合健身器材與障礙物，主辦單位22日舉辦記者會宣傳，號召民眾踴躍參加。中央社記者蘇木春攝　108年8月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）斯巴達障礙跑競賽9月21日將在台中洲際棒球場舉辦，已有超過11個國家的好手報名參賽。台中市長盧秀燕今天表示，活動期盼傳達不畏艱難、永不放棄精神，持續提升台中運動風氣。

斯巴達障礙跑（Spartan Race）為近年出現的新型態障礙賽，以泥濘、高牆、繩索等障礙聞名，台中市政府運動局與寬魚國際公司、寬寬整合行銷及World Gym世界健身俱樂部等單位合作，今天舉辦記者會宣布共同舉辦賽事，並選定台中洲際棒球場作為競賽場館。

盧秀燕與寬魚國際行銷長邱瓈寬、World Gym世界健身俱樂部台灣區總裁柯約翰（John Edward Caraccio）、歌手王大文等人今天都出席，號召民眾參加。

盧秀燕致詞時表示，斯巴達障礙跑競賽引進台灣多年，這次在台中舉辦預計全球將有4500名選手參加，另外還有陪同教練，可達8000人的規模，是一場相當精采的賽事，未來持續引進更多「酷」的運動，讓台中變成一個很酷的城市。

邱瓈寬指出，熱愛斯巴達的跑者都有著「不畏艱難、永不放棄」的精神，這項精神除貫徹在運動賽事，同時也是所有人生活中值得追尋的生活態度，在鼓勵大家追求健康身體、美好生活之餘，活動也為台灣帶來更多的國際能見度與觀光效益。（編輯：謝雅竹）1080822

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