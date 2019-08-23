留高雄防颱 韓國瑜取消外地國政行程

（中央社記者程啟峰高雄23日電）輕度颱風白鹿逼近，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天表示，值此防颱關鍵時刻，高市府將防災防颱列為第一要務，他會留在高雄做好防颱準備，原定25日外地國政行程將取消。

韓國瑜上午前往高雄市楠梓區視察台17線道路開闢工程，特別關心工地工安及防颱措施，韓國瑜視察工程後在現場接受媒體聯訪做以上表示。

韓國瑜說，很擔心白鹿颱風直撲台灣，帶來多大豪大雨及多大風速，目前還沒辦法完全了解，可能還在變化中，但不管怎麼樣，明後天週末24日、週日25日是非常重要的關鍵時刻，他會留在高雄市做好各項防颱準備，不會去台中等外地跑國政行程。

他強調，高市府將防災防颱列為第一要務、第一優先，保障市民生命財產安全是市府重要的責任。

連日豪雨造成農損，颱風又接踵而至，韓國瑜也擔心菜價暴漲，韓國瑜說，已經要求市府農業局必要時釋出一些滾動式蔬菜，以橄欖菜為主，約有50噸左右的橄欖菜，希望能兼顧農民跟消費者的權益，這方面農業局會做好準備。

韓國瑜又說，有經驗的家庭主婦都了解颱風來襲前後葉菜類會大漲，這個時候，大家盡量可能在消費採購時候改為根莖類為主。

中央氣象局清晨已發布輕度颱風白鹿海上颱風警報，高市府海洋局籲請漁友嚴加戒備，各養殖漁業區應保持水閘門正常操作並確認備用發電機可正常使用，以維護養殖魚塭安全。

海巡署南部分署也呼籲民眾，這段期間不要到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險，若擅闖管制區域經勸導不離去者，將依違反災害防救法處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080823