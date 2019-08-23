更多編輯台推薦新聞：
防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5
娛樂

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低
早報

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了
文化

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

留高雄防颱 韓國瑜取消外地國政行程

最新更新：2019/08/23 12:31
高雄市長韓國瑜（右）23日上午前往高雄市楠梓區視察台17線道路開闢工程，在現場接受媒體聯訪。中央社記者董俊志攝 108年8月23日
高雄市長韓國瑜（右）23日上午前往高雄市楠梓區視察台17線道路開闢工程，在現場接受媒體聯訪。中央社記者董俊志攝 108年8月23日

（中央社記者程啟峰高雄23日電）輕度颱風白鹿逼近，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天表示，值此防颱關鍵時刻，高市府將防災防颱列為第一要務，他會留在高雄做好防颱準備，原定25日外地國政行程將取消。

韓國瑜上午前往高雄市楠梓區視察台17線道路開闢工程，特別關心工地工安及防颱措施，韓國瑜視察工程後在現場接受媒體聯訪做以上表示。

韓國瑜說，很擔心白鹿颱風直撲台灣，帶來多大豪大雨及多大風速，目前還沒辦法完全了解，可能還在變化中，但不管怎麼樣，明後天週末24日、週日25日是非常重要的關鍵時刻，他會留在高雄市做好各項防颱準備，不會去台中等外地跑國政行程。

他強調，高市府將防災防颱列為第一要務、第一優先，保障市民生命財產安全是市府重要的責任。

連日豪雨造成農損，颱風又接踵而至，韓國瑜也擔心菜價暴漲，韓國瑜說，已經要求市府農業局必要時釋出一些滾動式蔬菜，以橄欖菜為主，約有50噸左右的橄欖菜，希望能兼顧農民跟消費者的權益，這方面農業局會做好準備。

韓國瑜又說，有經驗的家庭主婦都了解颱風來襲前後葉菜類會大漲，這個時候，大家盡量可能在消費採購時候改為根莖類為主。

中央氣象局清晨已發布輕度颱風白鹿海上颱風警報，高市府海洋局籲請漁友嚴加戒備，各養殖漁業區應保持水閘門正常操作並確認備用發電機可正常使用，以維護養殖魚塭安全。

海巡署南部分署也呼籲民眾，這段期間不要到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險，若擅闖管制區域經勸導不離去者，將依違反災害防救法處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080823

颱風白鹿逼近，高雄市長韓國瑜（右）23日上午前往高雄市楠梓區視察台17線道路開闢工程表示，高市府將防災防颱列為第一要務，他會留在高雄做好防颱準備，原定25日外地國政行程將取消。中央社記者董俊志攝　108年8月23日
颱風白鹿逼近，高雄市長韓國瑜（右）23日上午前往高雄市楠梓區視察台17線道路開闢工程表示，高市府將防災防颱列為第一要務，他會留在高雄做好防颱準備，原定25日外地國政行程將取消。中央社記者董俊志攝　108年8月23日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報