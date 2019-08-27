海大馬祖校區正式上課 連江縣長劉增應問候學生

（中央社馬祖27日電）國立台灣海洋大學馬祖校區今天正式開始上課，連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江、教育處長陳冠人率領全縣國中小校長、北竿鄉長陳如嵐等，在海大校長張清風陪同下巡視校園，關心同學第1天上課及生活作息情形。

從2015年籌備到2109年學生正式進駐開始上課，地方各界對海大進駐表示歡迎之外，也希望經由高等教育的生根讓馬祖在海洋相關產業發展上能夠加強人才培育，讓學術與實務密切結合，造福更多鄉親。

劉增應在張清風陪同下分別至各系教室向同學們問候，並向大家說明地方政府爭取海大進駐的長期願景，特別是馬祖四面環海，不管是海洋養殖產業、休閒觀光、海事工程等領域等都需要人才的培育，海大目前在馬祖的3系都與地方未來發展有很大關連，期勉學生將來都能學有專精成為馬祖發展的人才資源。陳雪生也希望海大能運用在地優勢，透過兩岸的交流讓學術與理論充分結合。

張清風指出，海大馬祖校區未來還有更多的構想計畫要推動，包括國際會議中心、養殖研究基地等，也非常感謝馬祖上上下下給予的支持與協助，未來會充分發揮大學社會責任工作，引進更多資源挹注地方產業，對地方發展提供更具體的貢獻。（編輯：張銘坤）1080827

國立台灣海洋大學馬祖校區79名學生已全數報到，27日正式開始上課，連江縣長劉增應（後左2）等人特別前往關心學生第一天上課情形，並到各系教室向同學們問候。（連江縣政府提供）中央社 108年8月27日

海大馬祖校區正式開始上課，連江縣長劉增應等人27日到校關心學生首日上課情形，並巡視校園軟硬體設施。（連江縣政府提供）中央社 108年8月27日