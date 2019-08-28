高雄停收外縣市垃圾 台東環保局盼速啟焚化爐

台東垃圾目前送到高雄市代燒，台東縣環保局27日接獲高雄市政府通知，即日起停止收外縣市垃圾。台東縣環保局表示，全縣13座垃圾掩埋場幾乎達到飽和狀態，每天有84%垃圾無法掩埋。（台東縣環保局提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年8月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東垃圾目前送到高雄市代燒，台東縣環保局昨天接獲高雄市政府通知，即日起停收外縣市垃圾。台東縣環保局長謝清泉今天說，只能儘速啟用焚化爐才能解決台東垃圾問題。

「又停了」，台東縣環保局長謝清泉今天表示，好不容易說服高雄市環保局每天代燒台東縣20公噸垃圾，疏緩台東垃圾問題，沒想到昨天接到高雄市政府通知，即日起停止代燒各縣市垃圾。

謝清泉說，高雄市環保局說明，因高雄市中區廠鍋爐操作相關問題，每日處理量降低500公噸，僅剩一爐（中區廠共3爐）運作，單爐處理量每日250公噸。等中區廠修繕情形及評估岡山廠、仁武廠契約保證交付量能，才會調整外縣市處理量。

謝清泉指高雄市代燒台東垃圾，只是讓縣內垃圾堆疊速度減緩，全縣13座垃圾掩埋場幾乎達到飽和狀態，每天有84%垃圾無法掩埋，只能持續往上堆疊，其中又以台東市建農掩埋場最為嚴峻，以堆疊近2萬噸垃圾，活化後打包的廢塑料也有1萬噸。

謝清泉表示，台東垃圾處理已極為嚴峻，縣長饒慶鈴也做出重啟焚化廠決定，已經編列重啟焚化爐的預算送到縣議會，縣議會明天臨時會審議，「只能希望儘速啟用焚化爐」。（編輯：翁翠萍）1080828