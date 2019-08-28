新北捷運環狀線土地開發 擬創6千個就業機會

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市捷運局長李政安今天表示，新北捷運環狀線全線14個車站，共有10站辦理土地開發招商，挹注捷運建設，可為新北市帶來新台幣525億元投資，促進6000個就業機會。

新北市捷運環狀線秀朗橋站、景平站土地開發案招商說明會今天下午在板橋區某酒店宴會樓舉行，新北市長侯友宜也出席招商說明會。

捷運局指出，土地開發案是新北市推動大眾運輸導向發展的關鍵，未來捷運站開發大樓將作為核心，配合新北市都市更新重點政策，帶動沿線大型整體開發區，打造以捷運站為中心的便捷生活圈。

李政安表示，捷運環狀線10站的土地開發，總計可挹注捷運建設自償性經費約80.1億元，可為新北市帶來525億元投資，促進6000個就業機會。其中，秀朗橋站、景平站及板橋站，由新北市政府辦理招商，其餘7站委託台北市政府代辦招商。

李政安說，新北環狀線秀朗橋站及景平站土地開發案，都位於新北市中和區，其中，開發大樓包含捷運、店鋪、商場及住宅多元使用。

他表示，秀朗橋站預計興建地上20層、地下5層開發大樓；景平站預計興建地上11層、地下3層開發大樓，可提供地方住商空間，提升地方生活機能。

新北市捷運局指出，此次招商說明會，先提供訊息給潛在投資人參考，使投資人列入投資計畫；後續將公告徵求投資人，投資人須通過資格、規格及價格標3階段審查，取得最優投資人資格，才可與新北市府簽約。

新北捷運環狀線將在今年底完工，侯友宜今天會勘板橋路段，指示捷運施工單位應自主管理，將施工干擾降到最低，要求相關單位盡速檢視通學廊道相關設施，確保學童安全。

侯友宜說，民眾最在乎的不止是捷運運輸系統，還包括周遭環境。他希望瞭解施工的細膩程度，騎樓整平有沒有做好、捷運噪音改善工程是否做到民眾滿意的程度，只有「以人為本」的道路才能使民眾滿意。（編輯：戴光育）1080828