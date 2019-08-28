高雄外僑學校疑腸道傳染病群聚 衛生局複查開罰

（中央社記者王淑芬高雄28日電） 高雄市一所外僑學校疑似有腸道傳染病群聚疫情，22日下午市府接獲投訴，經查至26日累計有38人出現發燒、腹瀉等症狀，衛生局昨日複查再發現沒有相關清潔紀錄，今天依法裁處。

衛生局今天發布新聞稿指出，22日下午2時接獲民眾投訴外僑學校疑似腸道傳染病群聚，截至26日累計38人有嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局懷疑校內按壓式飲水機，消毒不確實造成交叉感染。

衛生局昨日前往學校輔導防疫工作，發現稍早有實地防疫輔導要求在案，但是複查發現廁所未有清潔消毒紀錄，且未依期限提供發病學生資料以利釐清首發個案，有拒絕、規避或妨礙疫情調查及延宕防疫處置，今天依傳染病防治法第43條及67條規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

衛生局說，為釐清病原體及遏止疫情擴大，已採集6人糞便檢體送驗，並偕同環保局針對疑似為共通感染源頭的飲水機採集檢體送驗，另輔導校方暫停混班、跑班及社團等共同活動，暫停使用校內按壓式飲水機等，並促學生自備水壺等，持續環境清潔消毒等。

衛生局也邀校護及專責人員討論疫情，宣達傳染病公告及建置各項傳染病統計通報機制，建立標準作業流程在一週內提報防疫改善計畫。高雄市有5間外僑學校，衛生局也協請教育局督導校方遵守防疫措施。（編輯：謝雅竹）1080828