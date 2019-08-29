爭取亞洲女足賽 黃偉哲：台南高雄攜手合作

中華民國足球協會爭取2022亞洲盃女子足球賽在台南及高雄舉行，台南市長黃偉哲（左5）29日陪同亞洲足球聯盟會勘場地時表示，若台灣有幸爭取到主辦權，台南、高雄雖是不同政黨執政，還是會攜手合作辦好賽事。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月29日

（中央社記者張榮祥台南29日電）中華民國足球協會爭取2022亞洲盃女子足球賽在台南及高雄舉行，台南市長黃偉哲今天陪同亞洲足球聯盟會勘場地時表示，若爭取到主辦權，台南會與高雄攜手合作辦好賽事。

亞洲足球聯盟今天會勘台南市新營體育場、永華體育場、永華足球場及蕭壠足球場等場地。

黃偉哲表示，2022年亞洲盃女子足球賽是重要的賽事，烏茲別克及印度也積極爭取，競爭非常激烈，若台灣有幸爭取到主辦權，台南、高雄雖是不同政黨執政，還是會攜手合作辦好賽事。

中華足協秘書長方靖仁指出，台灣爭取主辦權最大優勢是軟體，包括交通、住宿及語文能力等，但硬體方面，如場館年份比較高、對號座位、燈光瓦數及草皮狀況，必須繼續加強，若場館硬體可以改善，相信取得主辦權是可以期待的。

中華足協積極爭取2022亞洲盃女子足球賽主辦權，因考量交通及場地距離，目前規劃在台南及高雄舉行。（編輯：唐聲揚）1080829