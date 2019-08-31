癌農無力採收柚子求援 上千熱心網友助摘認購

罹癌柚農陳朝根因日前剛動完手術，無力採收自己栽植的文旦柚，經親友公布訊息，31日開放民眾消費採果認購，吸引大批熱心民眾攜家帶眷前往體驗採果樂。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年8月31日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）罹癌果農陳朝根在宜蘭種植柚子，但日前剛動完手術，無力採收銷售，親戚後來上網求援，今天開放民眾消費採果，上千名熱心網友湧入果園，不到半天就將1萬2000斤柚子摘完。

5年前曾罹患舌癌的64歲陳朝根，退休後10多年來在冬山鄉梅花湖附近種植92顆老欉文旦柚，目前已結果纍纍，但7月底追蹤檢查身體時，發現舌癌又復發，再度接受大手術。

陳朝根往年收成的柚子主要賣給認識親友，但他這次擔心大手術後自己已無力採收，又沒有銷售管道，捨不得一年心血都白費。日前，他透過外甥協助上網貼文求援，預計今明兩天上午9時到下午4時開放採果，他提供30斤裝米袋，每袋新台幣300元，民眾買袋子後可自行採柚裝到滿，每袋可裝30斤以上、約35顆文旦柚，貼文還附上聯絡電話。

訊息一出後，許多網友在社群臉書上大量轉傳，陳朝根手機一度被打爆，還讓他數度關機不敢接電話，甚至一度讓人以為是網路假消息。

陳朝根柚子園今天首日開放採果，清晨就湧入排隊人潮，一度造成果園附近的鄉下道路壅塞，連當地派出所也要派警力維持交通秩序。

領到第一個號碼牌採果的林姓婦女家說，她家同樣住在冬山鄉，清晨5時30分就來排隊，因為想做愛心、採柚子，這個活動很好。

陳姓民眾說，他清晨5時就從新北市出發，6時抵達園區，希望能幫忙罹癌老農，讓他放心。

今天現場也有不少民眾攜家帶眷來採柚，除了做愛心外，也讓孩童體驗採柚子樂趣，提早感受秋節氣氛。有民眾說，35顆文旦柚在市場上要賣至少800元，來這採收只要300元，很划算又可助人，又可體驗摘果樂趣。

「很感動，真的超出預期」陳朝根說，台灣有愛心的人士太多、太多了，大家都想幫他採收。今天原本賣出300個30斤裝米袋，後來現場在艷陽天排隊等待的民眾還是很多；上午11時他再開放100組號碼牌，也就是再提供100個30斤裝米袋，中午時果園就被摘光了。

他表示，原本明天要再開放民眾摘果，但因都已被摘光，因此明天活動取消，對於無法認購的熱心網友很抱歉。（編輯：方沛清）1080831