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走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島

最新更新：2019/09/03 20:11
行政院國發會主委陳美伶（右）3日訪問馬祖地方創生計畫行，走訪北竿芹壁傳統聚落。（連江縣政府提供）中央社 108年9月3日
行政院國發會主委陳美伶（右）3日訪問馬祖地方創生計畫行，走訪北竿芹壁傳統聚落。（連江縣政府提供）中央社 108年9月3日

（中央社馬祖3日電）行政院國發會主委陳美伶今天訪問馬祖地方創生計畫行，實地踏勘梅花鹿生態園區，走訪活化保存芹壁傳統聚落、藍眼淚生態館、馬祖酒廠及民間產業，陳美伶表示，中央會一本初衷照顧離島。

為提振離島經濟發展，馬祖近年觀光事業興旺，尤以天然生態如大坵島梅花鹿生態園區經營管理計畫，無人島礁燕鷗棲息區，國家發展委員會主任委員陳美伶在縣長劉增應、議長張永江等陪同下，首站搭船往大坵島，並沿海觀看無人島礁燕鷗區域，也登大坵島實地觀察梅花鹿。還與連江縣政府召開馬祖第5期綜合建設滾動檢討座談會。

連江縣政府、馬祖國家風景區管理處已分別就大坵生態園區提出近、中、長程經營管理計畫，爭取中央協助，以利永續珍貴資產。

另外，也希望中央關注馬祖的聚落保存、馬祖高粱酒產銷及旅遊民間伴手禮產業發展等。國發會表示，中央對金馬照顧一本初衷，馬祖大橋核定綜合規劃屬百年大業。

國發會指出，未來國發基金仍將配合新創事業資金需求，持續滾動式檢討創業天使投資方案，提供新創事業發展所需資金，建立新創投資生態體系目標。（編輯：李錫璋）1080903

行政院國發會主委陳美伶（右2）3日訪問馬祖地方創生計畫行，實地踏勘大坵島梅花鹿生態園區。（連江縣政府提供）中央社　108年9月3日
行政院國發會主委陳美伶（右2）3日訪問馬祖地方創生計畫行，實地踏勘大坵島梅花鹿生態園區。（連江縣政府提供）中央社　108年9月3日
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