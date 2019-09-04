澎湖造林綠美化 墓地變公園

（中央社澎湖縣4日電）澎湖講美及鎮海道路一帶，原為殯葬墓區，在完成遷葬後，澎湖縣政府農漁局今天植樹千株，讓原本墓地變成綠地公園。

澎湖縣長賴峰偉今天前往親植南洋杉，並慰勉所工作人員辛勞時指出，今年縣府植樹已達7.4公頃，目標上看10公頃，希望打造澎湖為綠意盎然的花園城市。

賴峰偉說，總統蔡英文上月底抵澎視察，縣府爭取有新台幣5000萬元經費來持續造林綠化工作，明年可開始執行，預計可增加14公頃的林區。

賴峰偉表示，縣府今年與林務局屏東林區管理處在尖山發電廠、澎湖科大、東衛、龍門、後寮等處造林工作，植樹面積約7.4公頃，種植灌木、喬木總計約4萬4711株，綠美化覆蓋面積已達44%。

農漁局長陳晶卉表示，澎湖積極清理閒置廢棄土地，推動青青草園及建置公園，造林累計2240公頃，森林面積約有全縣面積的17.66%，綠地面積超過121公頃，約為4.6個台北大安森林公園面積。

澎湖農漁局表示，今天在白沙講美至鎮海路段西側造林，原本是一處殯葬用地，在完成完成墓地遷葬後，全面種植小葉南洋杉1000株，增加綠覆地面積0.8公頃，今年還將在井垵、竹灣的新植造林約1.2公頃、林相更新約3公頃。（編輯：李亨山）1080904