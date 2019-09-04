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關懷偏鄉 遠航金門訪弱勢家庭

最新更新：2019/09/04 15:21
遠東航空愛心專機4日飛抵金門，遠航副總經理盧紀融（左3）帶領空服員到金門家扶中心致贈中秋禮盒，由金門家扶中心主任李桂平（左）等人代表接受。（金門家扶中心提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年9月4日
遠東航空愛心專機4日飛抵金門，遠航副總經理盧紀融（左3）帶領空服員到金門家扶中心致贈中秋禮盒，由金門家扶中心主任李桂平（左）等人代表接受。（金門家扶中心提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年9月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）遠東航空愛心專機今天飛抵金門，副總經理盧紀融帶領空服員到金門家扶中心致贈中秋禮盒，希望將幸福、平安的關懷傳達給扶助孩子的手上，讓他們提前感受秋節氣氛。

盧紀融表示，遠航與金門家扶中心合作由來已久，這次代表董事長張綱維致贈秋節禮盒，除了善盡企業社會責任，同時也透過活動拋磚引玉，呼籲更多企業與個人加入愛心的行列。

盧紀融同時也帶領空服員到個案家庭訪視，希望透過遠航微薄的助力，號召更多民間企業共同投入公益。

遠航秋節關懷金門離島偏鄉活動，由金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠代表受助的弱勢家庭，接受遠航快遞直送愛心的關懷行動，讓受助家感受遠航傳遞的溫暖與關懷。

金門家扶中心主任李桂平表示，遠東航空長久以來關懷金門弱勢族群不遺餘力，金門家扶中心的弱勢兒童及他們的家庭也是經常接受遠航幫助的對象，從寒冬送溫暖的園遊會到弱勢家庭的關懷活動，以及秋節家戶的慰助，處處都有遠東航空愛心企業身影。(編輯:孫承武) 1080904

遠東航空愛心專機4日飛抵金門，由空服員到金門家扶中心致贈中秋禮盒，並到個案家庭探訪，希望將幸福、平安的關懷傳達給弱勢家庭。中央社記者黃慧敏傳真　108年9月4日
遠東航空愛心專機4日飛抵金門，由空服員到金門家扶中心致贈中秋禮盒，並到個案家庭探訪，希望將幸福、平安的關懷傳達給弱勢家庭。中央社記者黃慧敏傳真　108年9月4日
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