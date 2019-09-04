東基創辦人譚維義90歲生日 員工隔海視訊祝福

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東基督教醫院創辦人「譚爸爸」譚維義宣教士90歲生日，醫院資深員工今天上午透過視訊，向遠在美國的譚爸爸慶生，獻唱2首譚爸爸喜愛的聖詩。

55年前美國籍醫師譚維義，隻身到台東巡迴義診，4年後向美國友人募款，在台東創建了基督教醫院，為台東的醫療奉獻，曾經獲得第3屆醫療奉獻獎，也是民間第一位獲得前總統李登輝頒發紫色大綬景星勳章。

譚醫師一手創建東基，1994年退休後回到美國，他對台東的奉獻故事收錄在翰林出版社國小四年級下學期國語課本「永遠的譚爸爸」一文。

今天上午8時30分，東基執行長呂信雄、吳方芳夫婦、院內一級主管和多名資深員工圍在大螢幕前，視訊一接通，譚維義先迫不及待向眾人介紹住家後院庭園、周邊環境，才又回到譚媽媽譚秀麗身邊。

兩方人員都在螢幕前時，呂信雄帶領眾人高唱生日快樂歌，大家知道譚爸爸許久未聽到中文版詩歌，連唱「要常常喜樂」、「靠主常喜樂」2曲，祝賀譚爸爸90歲大壽。

視訊那頭的譚維義夫婦見到許久未見的東基同仁，笑得合不攏嘴，直呼「好久沒聽到這首歌了，有歌，怎麼沒伴舞」，逗得眾人哈哈大笑，也開口跟著大家合唱「靠主常喜樂」一曲。

同時，呂信雄向譚爸爸預約結婚70週年慶時，回到台東，與東基員工一同慶祝。

呂信雄表示，譚維義夫婦1994年返美後，只要有機會必定回到「第二故鄉」台灣台東，最近一次「返家」是2017年12月，今年適逢譚爸爸90歲大壽，為解譚爸爸思鄉之情，資深員工們討論後，決定以快閃方式，唱出譚爸爸最愛的「鄉音」，來表達對譚爸爸的祝福。（編輯：謝雅竹）1080904