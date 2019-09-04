盧秀燕參訪倫敦泰晤士河畔節 借鏡成功經驗

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府今天表示，市長盧秀燕率團參訪英國倫敦泰晤士河畔節，盼借鏡成功經驗，結合綠川與柳川改造及大康橋計畫，發展具台中市代表性的河畔藝文觀光盛會。

此行由泰晤士河畔節信託基金會節目總監Adrian Evans LVO導覽解說，雙方就河畔活動進行探討與交流。泰晤士河畔節舉辦20多年，已累積一定聲量與名氣，成為倫敦相當著名的節慶。

盧秀燕表示，節目總監Adrian Evans LVO提到，每年的泰晤士河畔節結合各種不同的文化並與許多國家合作；今年泰晤士河畔節中與奈及利亞拉各斯市（lagos）合作，在拉各斯市當地並沒有美術課程，卻因合作啟發當地學生的藝術天分，讓他們擁有展現自我天分的機會。

市府發布新聞稿指出，英國倫敦泰晤士河畔節為倫敦最大型的免費戶外藝術節，藉由與世界各地的青年創作家及國際藝術家合作，舉辦多元藝文活動，年年吸引數百萬到千萬名觀眾參觀。

市府表示，盧秀燕於台灣時間4日前往參訪，與河畔節主辦單位進行探討及交流，市府預計於年底在景觀河岸辦理盛大的耶誕節活動，希望能借鏡泰晤士河畔節辦理方法，同時串聯周邊及各地商家，發展成具台中市代表性的藝文觀光盛會。

此外，盧秀燕昨天也拜訪英國商務、能源和產業戰略部，由國際氣候策略處及國際氣候暨能源處國際煤炭能源轉型小組接待，針對空氣污染、減碳、綠能及能源、廢棄物處理等層面進行實際對談及交流。（編輯：黃世雅）1080904