新竹縣首座國民運動中心試營運 縣民免費體驗

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣成立首座竹北國民運動中心今天開始試營運，縣長楊文科視察營運情形表示，始試營運至16日，安排超過150堂課程提供給新竹縣民免費體驗，歡迎民眾來運動。

楊文科表示，竹北國民運動中心委外營運，試營運至16日，安排有各式課程體驗、場館使用，超過150堂課程提供給新竹縣民免費體驗，消息曝光後，已有不少民眾前往運動。

楊文科表示，竹北國民運動中心位置緊鄰新竹縣立體育館與體育場，而在1樓打造為商業空間，販賣運動相關產品，2樓有8座羽球場以及12座桌球場，特別是還設置有壁球教室，為竹北地區少數開放的壁球教室。3樓有韻律教室、2間體適能室。

楊文科說，球類運動風氣盛行，在4樓球場空間，採用挑高設計，打造2座標準籃球場，也使用浮式木地板系統，能降低民眾運動傷害的發生。除提供一般運動課程外，也針對兒童開設親子體適能課程，讓父母親能帶著孩子一起運動，共享家庭時光。

楊文科指出，為協助培養縣內專業運動選手，業者也提供給縣內中小學各校2個名額，能在平日下午時段免費使用體適能中心及游泳館，至於，其他場館得透過事先預約。

楊文科表示，感謝業者允諾每年將提撥營業總收入1%，協助學校社團體育器材增補改善，及協訓游泳選手在全國競賽成績前3名者，可獲1年免費入場獎勵。（編輯：方沛清）1080905