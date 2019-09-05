海軍拜會金門縣 規劃5億整建烏坵碼頭

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）海軍副司令梅家樹今天拜會金門縣長楊鎮浯時表示，軍方已初步規劃完成烏坵碼頭整建工程案，預算為新台幣5億元，期盼在民國110年啟動。楊鎮浯代表烏坵鄉民感謝海軍的支持。

梅家樹和後勤處長唐嘉光等人今天到縣府拜會。楊鎮浯表示，作為金門縣6鄉鎮之一的烏坵鄉，長住鄉民只有幾十人，現住人口主要為海軍陸戰隊官兵。楊鎮浯坦承以有限的民眾和使用頻率考量，整建碼頭並不划算，但為了保障民眾基本交通需求與軍方運補作業所需，整建碼頭有其必要。

由金門縣政府代管的烏坵，距金門72浬，日常補給與交通必須仰賴15天一班往返台中港的軍艦，現有碼頭簡陋，常因潮汐、湧浪緣故無法靠泊，軍民上下船險象環生。

梅家樹表示，海軍已完成烏坵碼頭整建先期規劃，重新整合之前包括金門縣政府、海巡署、交通部等單位的相關計畫，預算也從2億增加到5億，將呈報國防部，希望能在民國110年執行。

梅家樹說，國防部長嚴德發上任之初曾到烏坵視導，了解當地民眾對碼頭的需求；2週前，他陪同嚴德發再次前往烏坵時，嚴德發向鄉長蔡永富說明整建計畫。

除了國防部長力挺烏坵碼頭整建，梅家樹說，海委會主委李仲威也極力推動本案，並向國安單位說明烏坵碼頭整建的重要；如今烏坵碼頭整建，行政院和總統府都指示依照進度進行，期盼能在110年動工。

楊鎮浯表示，烏坵碼頭整建計畫大前提決定後，各相關單位再來討論配合協做部分，他拜託海軍司令部按計畫推動，並說，烏坵碼頭整建完成，對烏坵鄉民念茲在茲的交通可獲得改善，他先代表烏坵鄉民感謝海軍司令部的支持。

海軍陸戰隊指揮部表示，烏坵地區運補全仰賴北風碼頭，如果碼頭興建完成除了可改善因潮汐、湧浪和天候所衍生的交通問題，並可建立烏坵到金門、烏坵到馬祖、烏坵到澎湖，以及烏坵到台中等定期海上運輸航線，對區間人員及物資交流都有助益。（編輯：林沂鋒）1080905