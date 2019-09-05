市政公園停車場遇雨就淹 中市府加速防水工程

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市七期市政公園地下停車場遇大雨就淹水，台中市議員林祈烽質疑市府改善效率。市府今天指出，短期先設導水溝及排水管，預計9月中旬完工，後續將加速防水阻漏工程。

林祈烽指出，近幾日因颱風外圍環流影響，午後都有大豪雨或雷陣雨發生，但市區沒有傳出淹水災情，市政公園的地下停車場卻傳出淹水情況，有機車騎士向他反映機車道嚴重積水，現場卻不見任何警告標語。

林祈烽接獲通報趕往停車場會勘，果然看到機車道有嚴重的積水情況。他表示，早在5月初，就聽聞市政公園地下停車場有積水的情形，還有最近市府地下停車場也發生積水問題，現在已經9月了，淹水問題還是沒有解決，質疑市府的改善效率不足。

台中市政府建設局表示，短期將設置導水溝及排水管，並藉由抽水泵加強抽水，預計9月中旬前完工，後續並加速防水阻漏工程，根治積水問題，預計10月底前完工。

交通局指出，已增調11部抽水機排除積水，後續若再有大雨發生，將第一時間擺放警示牌，提醒民眾減速慢行，若車道積水過深，將立即封閉入口，維護使用人安全。

有關台灣大道市政大樓地下停車場出現滲漏水現象，台中市秘書處表示，今年5至8月連日大雨，導致地下水位升高，加上地震造成的裂縫，讓雨水經由地面、牆面竄流至地下室，造成滲漏水現象。

秘書處指出，已緊急動用相關經費進行滲漏及裂縫封堵，滲水情形已有減緩，預計10月底前完成施作。（編輯：黃世雅）1080905