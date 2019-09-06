球評批蓋小球場考察數萬人規模 中市府：取經

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市長盧秀燕參訪英國溫布利足球場，足球球評石明謹今天在臉書指出，要蓋6000人的小球場，卻跑去參觀9萬人的溫布利，務實點好嗎？中市府對此表示，取經國際性球場概念。

盧秀燕2日率團赴歐考察，4日參訪英國溫布利足球場。石明謹今天在臉書（facebook）專頁表示，盧秀燕將興建足球場的計畫移走，要改成蓋巨蛋，然後跑去參觀足球場，這樣的邏輯他跟不上。

石明謹在文中提到，預計要蓋的是6000人的小球場，跑去參觀9萬人的溫布利，預算只能蓋溫布利賣啤酒跟香腸的美食區而已。

文末，石明謹指出，要去參訪亞洲鄰近區域的中小型足球場，不管是日本、泰國、馬來西亞，他可以幫忙安排沒問題，請中市府務實點。

民主進步黨籍台中市議員江肇國表示，台中市政府對興建足球場沒有概念、想法，出國參訪也不知道要找適合的參訪點，導致盧秀燕看錯球場，這次的考察只有觀光旅遊的效果，沒有實際取經達到考察的成效。

對此，台中市政府指出，溫布利足球場的高規格，當然不是一般的運動場館可以比擬，盧秀燕是在行程之間抽空前往參訪，就是要取經其國際性球場的概念，瞭解其設計理念及營運模式，盼為台中打造一個更人性化且令人驕傲的運動場館。

台中市運動局表示，盧秀燕為持續扎根台中運動軟硬體設備及人才培訓，盼借鏡考察不同場館設施設備、建築工法及營運管理模式等效益，由建置中小型足球場地開始，持續推動設施，讓大台中邁向國際化運動城市。（編輯：戴光育）1080906