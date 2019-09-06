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中央公所斥資蓋綠色轉運 冬山鄉將展新貌

最新更新：2019/09/06 16:48

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣冬山鄉近年來發展低碳旅遊，為串聯相關交通建設，鄉公所在中央補助下編列新台幣3.5億元，興建綠色轉運亮點及改善生活圈，預定明年底展現新風貌。

「提升道路品質計畫－內政部宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫開工動土典禮」上午在冬山火車站前舉行，內政部政務次長陳宗彥、冬山鄉長林峻輔等人士共同參與。

冬山鄉公所表示，冬山鄉舊名「冬瓜山」，過去本就擁有水路、道路運輸條件與功能。民國96年正式改建啟用的冬山火車站，外觀為連續圓弧型的棚架，月台頂部有多片可耐強風的白色帆布覆蓋，遠眺宛如一座大型的瓜棚，符合當地舊名的地方特色，堪稱國內最美麗的火車站之一。

鄉公所指出，冬山鄉近年來靠水路、道路與鐵路，加上當地的冬山河生態綠舟，發展低碳旅遊。為串聯相關交通建設，鄉公所在中央補助下編列3.5億元，獲准推動「提升道路品質計畫－內政部宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」。

林峻輔在動土典禮上致詞表示，這項亮點計畫共分6項子計畫，其中包括串聯冬山鐵路、自行車道及河運等綠色轉運建設，還有觀光景點、休閒農業、社區聚落、老街及生活圈改造等；其中有的子計畫已在今年動工，預計明年底前全數完工，未來冬山火車站可直接轉乘冬山河舊港水運漫遊，或銜接冬山自行車系統探索當地自然風光，提供鄉民與外來遊客宜居慢活的場域。

陳宗彥指出，地方只要提出很好的亮點計畫，中央一定支持。冬山鄉擁有很好的水路與道路，還有現代化鐵路，這些都是以「人」為中心規劃發展，綠色轉運亮點計畫未來全部完工後，冬山鄉將成為很有特色地方，也能吸引更多觀光客，促進地方發展。（編輯：戴光育）1080906

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